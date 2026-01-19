Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    19 Jan 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    19 Jan 2026 9:57 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​രം

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​രം
    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​സ്ദാ​ൻ സ്റ്റോ​റി​ൽ പൊ​ങ്ക​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ത​മി​ഴ് സിം​ഗ പെ​ൺ​ക​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ മി​ക​വും നി​റ​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 50ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഡി​സൈ​നു​ക​ളും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സം​സ്കാ​ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യ പ​രി​പാ​ടി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:competitiongrand mall hypermarketQatar Newsrangoli
