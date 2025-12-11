Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    11 Dec 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    11 Dec 2025 1:40 PM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പു​തി​യ ഔ​ട്ട് ലെറ്റ് ന​ജ്മ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​വും പി​ന്തു​ണ​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി മു​ന്നേ​റു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ന്റെ പ​ത്താ​മ​ത്തെ ഔ​ട്ട്ല​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ജ്മ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക വാ​ണി​ജ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ബി​ൻ യൂ​സ​ഫ് ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഡേ​വി​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സി.​ഇ.​ഒ ശ​രീ​ഫ് ബി​സി, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, മ​റ്റു മു​തി​ർ​ന്ന മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ലി​ൽ നി​ന്നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പു​തി​യ ശാ​ഖ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് നൂ​ത​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യാ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രോ​സ​റി ഫു​ഡ്, നോ​ണ്‍ ഫു​ഡ്, ഫ്ര​ഷ് ഫ്രൂ​ട്സ്, വെ​ജി​റ്റ​ബ്ള്‍, ഫ്ര​ഷ് ഫി​ഷ്, മീ​റ്റ്, സ​ലാ​ഡ്, ബ്ര​ഡ് ആ​ന്‍ഡ് ബേ​ക്ക​റി, ഡ​യ​റി, ഫ്രോ​സ​ണ്‍, ഫാ​ഷ​ന്‍, ഫു​ട്‍വെ​യ​ർ, ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍, ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഹൗ​സ്ഹോ​ള്‍ഡ്, സ്പോ​ര്‍ട്സ്, ടോ​യ്സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ശേ​ഖ​രം ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ മൊ​ബൈ​ല്‍, ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, പെ​ര്‍ഫ്യൂം തു​ട​ങ്ങി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ ഏ​രി​യ ബി​ർ​ക്ക​ത് അ​ൽ അ​വാ​മി​റി​ൽ പു​തി​യ ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​റി​വ​രു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്‌​തൃ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ശാ​ഖ​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

