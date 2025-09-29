Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ്രാൻഡ് മാൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:05 AM IST

    ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് -നടുമുറ്റം ഓണക്കള മത്സരം ശ്രദ്ധേയമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് -നടുമുറ്റം ഓണക്കള മത്സരം ശ്രദ്ധേയമായി
    cancel
    camera_alt

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ന​ടു​മു​റ്റം വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജി​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ചി​റ​ക്ക​ൽ സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും ന​ടു​മു​റ്റം വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ൾ വു​കൈ​ർ സ്റ്റോ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വി​വി​ധ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 'നാ​ച്വ​ര്‍ മീ​റ്റ്സ് ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി' (പ്ര​കൃ​തി സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്നു) എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലും സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലും ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഓ​ണ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ടീ​മു​ക​ള്‍ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ഓ​ണ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പൂ​ക്ക​ള്‍ക്കു​പു​റ​മെ ഇ​ല​ക​ളും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ലും ചേ​ര്‍ത്ത് നി​ര്‍മി​ച്ച ഓ​ണ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ള്‍ വൈ​വി​ദ്യ​മാ​ര്‍ന്ന സൃ​ഷ്ടി​ക​ളാ​ലും പു​തു​മ നി​റ​ഞ്ഞ ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ലും വേ​റി​ട്ട​താ​യി.

    മാ​മോ​ക് അ​ലും​നി ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ടീം ​എ.​ജെ.​ജി.​എം.​എ​യും ടീം ​മു​ശീ​യ​രി​ബും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 1500 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​യും, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം 1000 റി​യാ​ൽ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​യും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം 500 റി​യാ​ൽ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​യും ആ​യി​രു​ന്നു സ​മ്മാ​നം.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജി​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ചി​റ​ക്ക​ൽ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന​ന്‍, ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഞ്ച​ന മേ​നോ​ന്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ബി​ദ അ​ബ്ദു​ല്ല, ന​ടു​മു​റ്റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ന ന​സീം, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ഷീ​ർ പ​ര​പ്പി​ൽ, ബ്രാ​ഡ്മാ സി.​ഇ.​ഒ ഹാ​ഫി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും കാ​ഷ് അ​വാ​ര്‍ഡും സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ഷീ​ർ പ​ര​പ്പി​ൽ, മാ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ കാ​ർ​ത്തി​ക്, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷം​സീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ന​ടു​മു​റ്റം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​തി​മ ത​സ്‌​നീം, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍മാ​രാ​യ സു​മ​യ്യ താ​സീ​ൻ, നി​ത്യ സു​ബീ​ഷ്, സ​ജ്‌​ന സാ​ക്കി എ​ന്നി​വ​രും ന​ടു​മു​റ്റം കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ന​ടു​മു​റ്റം അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്തോ​ഷ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​ക​രു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:grand mall hypermarketQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Grand Mall Hypermarket-Nadutam Onakkal competition was notab
    Similar News
    Next Story
    X