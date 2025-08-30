Begin typing your search above and press return to search.
    30 Aug 2025 11:35 AM IST
    date_range 30 Aug 2025 11:35 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ‘ജാ​ക്ക്‌​പോ​ട്ട് ജേ​ണി’ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ജാ​ക്ക്‌​പോ​ട്ട് ജേ​ണി‘ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ജാ​ക്ക്‌​പോ​ട്ട് ജേ​ണി’ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ, വു​കൈ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ 20 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് 2000, 1000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.ഡി​സം​ബ​ർ 25 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ പ്രൊ​മോ​ഷ​നി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 10 പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ് വെ​ന്യൂ കാ​റും 1,50,000 റി​യാ​ലി​ന്റെ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് / ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലി​നോ അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലോ പാ​ർ​േ​ച്ച​സ്‌ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഈ ​സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കാ​റു​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണ ബാ​റു​ക​ൾ, കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ റി​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ഒ​രു​പാ​ട് വി​ജ​യി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​നോ​ട​കം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ല​ക്കി ഡ്രോ ​വേ​ള​യി​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ, ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ഷീ​ർ പ​ര​പ്പി​ൽ, പി.​ആ​ർ. മാ​നേ​ജ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

