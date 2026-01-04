Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    4 Jan 2026 2:37 PM IST
    4 Jan 2026 2:37 PM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് "ഡ്രൈ​വ് യു​വ​ർ ഡ്രീം" ​മെ​ഗാ പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    10 ഹ്യു​ണ്ടാ​യി ആ​ക്സ​ന്റ് കാ​റു​ക​ൾ, 1,00,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ ക്യാ​ഷ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഡ്രൈ​വ് യു​വ​ർ ഡ്രീം ​മെ​ഗാ പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് "ഡ്രൈ​വ് യു​വ​ർ ഡ്രീം ​വി​ത്ത് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്" മെ​ഗാ പ്രൊ​മോ​ഷ​ന്റെ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് 2026 പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി " ഡ്രൈ​വ് യു​വ​ർ ഡ്രീം ​വി​ത്ത് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്" മെ​ഗാ പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഷോ​പ്പി​ങ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി വ​മ്പി​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    2026 ജ​നു​വ​രി 1 മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 24 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പ്രൊ​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ 10 ഹ്യു​ണ്ടാ​യി ആ​ക്സ​ന്റ് കാ​റു​ക​ൾ, 1,00,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ ക്യാ​ഷ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​തു​ല്യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​ത് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ന്നോ (ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ, മെ​ക്ക​യി​ൻ​സ്) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നോ (ന​ജ്‌​മ, ഷ​ഹാ​നി​യ, ഉ​മ്മ് ഗ​ൺ, അ​സീ​സി​യ, അ​ൽ അ​തി​യ, എ​സ്‌​ഥാ​ൻ മാ​ൾ -വു​കൈ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ്, പ്ലാ​സ മാ​ൾ) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 50 റി​യ​ലി​നോ അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലോ പ​ർ​ച്ചേ​സ്‌ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി എ​ല്ലാ ക​സ്റ്റ​മേ​ഴ്സി​നും സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ജ​നു​വ​രി 29, ഫെ​ബ്രു​വ​രി 26, മാ​ർ​ച്ച് 29, ഏ​പ്രി​ൽ 23 മേ​യ് 20, ജൂ​ൺ 25 തു​ട​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും.

    പ്രൊ​മോ​ഷ​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സി.​ഇ.​ഒ നി​തി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, പി.​ആ​ർ.​ഒ സി​ദ്ദി​ഖ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യോ​ടും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യോ​ടും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ർ​ജി​ച്ച ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും, ഈ ​അ​വ​സ​രം പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Grand Mall Hypermarket launches "Drive Your Dream" mega promotion
