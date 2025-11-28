Begin typing your search above and press return to search.
    28 Nov 2025 12:37 PM IST
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജാ​ക്ക്‌​പോ​ട്ട് ജേ​ണി പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജാ​ക്ക്‌​പോ​ട്ട് ജേ​ണി പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജാ​ക്ക്‌​പോ​ട്ട് ജേ​ണി മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ അ​ഞ്ചാം ഘ​ട്ട ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ജാ​ക്ക്‌​പോ​ട്ട് ജേ​ണി’ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ അ​ഞ്ചാം ഘ​ട്ട ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, വു​കൈ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ 20 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് 2000, 1000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    2025 ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നി​നു തു​ട​ങ്ങി ഡി​സം​ബ​ർ 25 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ പ്രൊ​മോ​ഷ​നി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 10 പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ് വെ​ന്യൂ കാ​റും 150,000 റി​യാ​ലി​ന്റെ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് / ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വെ​റും 50 റി​യ​ലി​നോ അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലോ പാ​ർ​ചേ​സ്‌ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കാ​റു​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണ ബാ​റു​ക​ൾ, കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ റി​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ഒ​രു​പാ​ട് വി​ജ​യി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​നോ​ട​കം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ /ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഡി​സം​ബ​ർ 25 ന് ​ന​ട​ക്കും. ഈ ​അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

