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    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 7:20 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഡ്രൈ​വ് യു​വ​ർ ഡ്രീം ​മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ

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    അ​ഞ്ചാം ഘ​ട്ട ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഡ്രൈ​വ് യു​വ​ർ ഡ്രീം ​മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
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    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ് യു​വ​ർ ഡ്രീം ​വി​ത്ത് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മെ​ഗാ

    പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ അ​ഞ്ചാം ഘ​ട്ട ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന “ഡ്രൈ​വ് യു​വ​ർ ഡ്രീം ​വി​ത്ത് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്” മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ അ​ഞ്ചാം ഘ​ട്ട ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ 10 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് വീ​തം 2,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും, ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ബ്രാ​ൻ​ഡ് ന്യൂ ​ഹു​ണ്ടാ​യ് ആ​ക്സ​ന്റ് 2026 മോ​ഡ​ൽ കാ​റും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​പ്ന​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഈ ​മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ജൂ​ൺ 24 വ​രെ തു​ട​രും. പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൊ​ത്തം 10 ന്യൂ ​ഹു​ണ്ടാ​യ് ആ​ക്സ​ന്റ് കാ​റു​ക​ളും 1,00,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് 50 റി​യാ​ലോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ വി​ല​ക്ക് ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി ഈ ​മെ​ഗാ സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ, കാ​റു​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണ ബാ​റു​ക​ൾ, കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ അ​നേ​കം ഭാ​ഗ്യ​വി​ജ​യി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും വ​മ്പ​ൻ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ജൂ​ൺ 25ന് ​ന​ട​ക്കും. ഈ ​സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​ണ​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ണ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:grand mall hypermarketgulfmega promotionqatar​
    News Summary - Grand Mall Hypermarket Drive Your Dream Mega Promotion
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