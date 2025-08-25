Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Aug 2025 2:52 PM IST
    date_range 25 Aug 2025 2:52 PM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വു​ക്കൈ​ര്‍ സ്റ്റോ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കി​ഡ്സ് വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ് ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി. മൂ​ന്നു കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത നൂ​റോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മെ​മ്മ​റി മാ​ച്ച്, വേ​ർ​ഡ് പ​സി​ൽ, വേ​ർ​ഡ് ഹ​ണ്ട​ർ എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​നോ​ദ​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ല്ലാ​സ​വും സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10 വ​രെ ഓ​ഫ​ർ ല​ഭി​ക്കും.

    X