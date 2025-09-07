Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    7 Sept 2025 4:13 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 4:13 PM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, വു​ക്കൈ​ര്‍ സ്റ്റോ​റി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ്യ​ത്യ​സ്ത രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റി​ങ് ത്രോ​വി​ങ്, ക​പ്പ് സ്റ്റേ​ക്കി​ങ്, പൊ​ട്ടു തൊ​ട​ൽ, ഈ​റ്റി​ങ് മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​നോ​ദ​വും സ​മ്മാ​നി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി മാ​റി.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി 10 ഹ്യു​ണ്ടാ​യ് വെ​ന്യൂ കാ​റും 150000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

