Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:59 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ഷോ​റൂം12ാം വാ​ർ​ഷി​കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ഷോ​റൂം12ാം വാ​ർ​ഷി​കം
    cancel
    camera_alt

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ഷോ​റൂം 12ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ റീ​ജി​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ന്റെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ലെ ഷോ​റൂ​മി​ന്റെ 12ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജി​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി.​ഇ.​ഒ ശ​രീ​ഫ് ബി.​സി, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, മ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റീ​ട്ടെ​യി​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ക​സ്റ്റ​മേ​ഴ്സി​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഏ​ക​ദേ​ശം അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​നി​വേ​ഴ്സ​റി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ്രോ​സ​റി, ഫു​ഡ്, നോ​ണ്‍ ഫു​ഡ്, ഫ്ര​ഷ് ഫ്രൂ​ട്സ്, വെ​ജി​റ്റ​ബി​ള്‍, ഫ്ര​ഷ് ഫി​ഷ്, മീ​റ്റ്, സ​ലാ​ഡ്, ബ്ര​ഡ് ആ​ന്‍ഡ് ബേ​ക്ക​റി, ഫ്രോ​സ​ണ്‍, ഫാ​ഷ​ന്‍, ഫൂ​ട്‍വെ​യ​ർ, ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍, മൊ​ബൈ​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ​ലി​യൊ​രു ശേ​ഖ​രം ത​ന്നെ എ​ല്ലാ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ കി​ഡ്സ് കാ​ർ​ണി​വ​ൽ, ഹ​ൽ​വ ഫെ​സ്റ്റ്, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫ​ർ കാ​മ്പ​യി​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് /ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും 50 റി​യ​ലി​നോ അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലോ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 10 പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ് വെ​ന്യൂ കാ​റും 150,000 റി​യാ​ലി​ന്റെ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഉ​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​റി​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മി​ക​ച്ച ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anniversarygrand mallQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Grand Mall Asian Town Showroom 12th Anniversary
    Similar News
    Next Story
    X