Madhyamam
    Qatar
    date_range 24 Nov 2025 1:39 PM IST
    date_range 24 Nov 2025 1:39 PM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബോ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബോ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബോ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് 15 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി ബോ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക​ലാ​സൃ​ഷ്‌​ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ റി​യ​ൽ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി. കൂ​ടാ​തെ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

