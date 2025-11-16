Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ ത​മി​ഴ് സി​ങ്ക പെ​ൺ​ക​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​ഴു​പ​തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക​ലാ​സൃ​ഷ്‌​ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ ശ​രീ​ഫ് ബി.​സി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തി​ര​ക്കേ​റി​യ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു​മു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ലി​ല്ലി ബ​ട്ട​ർ​ഫ്ലൈ​സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്താ​വ​ത​ര​ണ​വും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. 'ദി ​ആ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ'​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ഷ​നാ​യ ഡോ. ​പ്രി​യ​ങ്ക മ​ണി ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ ആ​ർ​ട്ട് ടീ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഡാ​ൻ​സ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

