    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:54 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ൾ വു​കൈ​ർ സ്റ്റോ​റി​ൽ ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ, സി.​ഇ.​ഒ ശ​രീ​ഫ് ബി.​സി, മ​റ്റു മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ​ങ്ങ​ളും വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 9 റി​യാ​ലി​ന് നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്/​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വെ​റും 50 റി​യ​ലി​നോ അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലോ പ​ർ​ച്ചേ​സ്‌ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 10 പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ് വെ​ന്യൂ കാ​റും 150,000 റി​യാ​ലി​ന്റെ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​റി​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മി​ക​ച്ച ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​റ്റ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

