Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 2:36 PM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ലോ ​പ്രൈ​സ് സോ​ൺ വു​കൈ​ർ സ്റ്റോ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    inauguration
    cancel
    camera_alt

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ കോ​ൺ​സെ​പ്റ്റ് സ്റ്റോ​ർ ലോ ​പ്രൈ​സ് സോ​ൺ വു​കൈ​ർ എ​സ്ദാ​ൻ സ്റ്റോ​റി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ക​ഴി​ഞ്ഞ 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര രം​ഗ​ത്ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി മു​ന്നേ​റു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ പു​തി​യ കോ​ൺ​സെ​പ്റ്റ് സ്റ്റോ​ർ ലോ ​പ്രൈ​സ് സോ​ൺ (LOW PRICE ZONE) ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് വു​കൈ​ർ എ​സ്ദാ​ൻ സ്റ്റോ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, മ​റ്റു മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് നൂ​ത​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യാ​ണ് ലോ ​പ്രൈ​സ് സോ​ൺ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റീ​ട്ടെ​യി​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പ്രൊ​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ക​സ്റ്റ​മേ​ഴ്സി​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഈ ​കോ​ൺ​സെ​പ​റ്റ് സ്റ്റോ​റി​ലൂ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.ഗ്രോ​സ​റി, ഫു​ഡ്, നോ​ണ്‍ ഫു​ഡ്, ഫ്ര​ഷ് ഫ്രൂ​ട്സ്, വെ​ജി​റ്റ​ബ്ള്‍, ഫ്ര​ഷ് ഫി​ഷ്, മീ​റ്റ്, സ​ലാ​ഡ്, ബ്ര​ഡ് ആ​ന്‍ഡ് ബേ​ക്ക​റി, ഡ​യ​റി, ഫ്രോ​സ​ണ്‍, ഫാ​ഷ​ന്‍, ഫു​ട്ട് വെ​യ​ർ, ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍, ഹൗ​സ്ഹോ​ള്‍ഡ്, സ്പോ​ര്‍ട്സ്, ടോ​യ്സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ശേ​ഖ​രം​ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ മൊ​ബൈ​ല്‍, ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, പെ​ര്‍ഫ്യൂം തു​ട​ങ്ങി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് / ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​റും 50 റി​യാ​ലി​നോ അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലോ പാ​ർ​ച്ചേ​സ്‌ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ പ്രൊ​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 10 പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ് വെ​ന്യൂ കാ​റും 1,50,000 റി​യാ​ലി​ന്റെ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഉ​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​റി​വ​രു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ളം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റു​ക​ള്‍ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar NewsGrandmall HypermarketGrand Express
    News Summary - Grand Express Low Price Zone begins operations at Wukair store
    Similar News
    Next Story
    X