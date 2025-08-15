ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ലോ പ്രൈസ് സോൺ വുകൈർ സ്റ്റോറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുtext_fields
ദോഹ: കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി ഖത്തറിലെ റീട്ടെയിൽ വ്യാപാര രംഗത്ത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം നേടി മുന്നേറുന്ന പ്രമുഖ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായ ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റോർ ലോ പ്രൈസ് സോൺ (LOW PRICE ZONE) ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് വുകൈർ എസ്ദാൻ സ്റ്റോറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് മാൾ റീജൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ചിറക്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
ജനറൽ മാനേജർ അജിത് കുമാർ, മറ്റു മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങളും വിശിഷ്ടാതിഥികളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന നിരവധി ഓഫറുകളും പ്രമോഷനുകളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് നൂതന സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഷോപ്പിങ് അനുഭവം നല്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഗുണമേന്മയുള്ള എല്ലാ ഉൽപന്നങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴില് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രമായാണ് ലോ പ്രൈസ് സോൺ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
റീട്ടെയിൽ രംഗത്ത് ഒട്ടനവധി പ്രൊമോഷനുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം നേടിയ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഈ കോൺസെപറ്റ് സ്റ്റോറിലൂടെ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തിലധികം ഉൽപന്നങ്ങളാണ് വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.ഗ്രോസറി, ഫുഡ്, നോണ് ഫുഡ്, ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്സ്, വെജിറ്റബ്ള്, ഫ്രഷ് ഫിഷ്, മീറ്റ്, സലാഡ്, ബ്രഡ് ആന്ഡ് ബേക്കറി, ഡയറി, ഫ്രോസണ്, ഫാഷന്, ഫുട്ട് വെയർ, ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, ഹൗസ്ഹോള്ഡ്, സ്പോര്ട്സ്, ടോയ്സ്, സ്റ്റേഷനറി വിഭാഗങ്ങളിലായി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വലിയൊരു ശേഖരംതന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ മൊബൈല്, ടെലിവിഷൻ, പെര്ഫ്യൂം തുടങ്ങി ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ഉൽപന്നങ്ങളും ആകര്ഷകമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഖത്തറിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് / ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഔട്ട്ലറ്റുകളിൽനിന്ന് വെറും 50 റിയാലിനോ അതിനു മുകളിലോ പാർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റാഫിൾ പ്രൊമോഷനിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10 പുതിയ മോഡൽ ഹ്യൂണ്ടായ് വെന്യൂ കാറും 1,50,000 റിയാലിന്റെ കാഷ് വൗച്ചറുകളും സമ്മാനം നേടാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട്.
ഖത്തറിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ മാറിവരുന്ന ഉപഭോക്തൃ ശീലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുറക്കുന്നതെന്ന് റീജനൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ചിറക്കൽ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചികളും പരിഗണിച്ച് ഖത്തറിലുടനീളം ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ കൂടുതല് ഔട്ട് ലെറ്റുകള് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
