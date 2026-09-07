ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് എസ്ദാൻ മാൾ വുകൈർ വാർഷികാഘോഷംtext_fields
ദോഹ: ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ എസ്ദാൻ മാൾ വുകൈർ സ്റ്റോറിൽ പത്താം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് മാൾ സി.ഇ.ഒ നിതിൽ, സി.ഒ.ഒ ഹരീഷ്, ഡി.ജി.എം സൂരജ്, ഏരിയ മാനേജർ ബഷീർ പരപ്പിൽ, മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 6-ന് പ്രത്യേക ഓഫറുകളും പ്രമോഷനുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
കൂടാതെ ഖത്തറിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് /ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഔട്ട് ലെറ്റുകളിൽ നിന്നും 50 റിയലിനോ അതിനു മുകളിലോ പാർച്ചസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റാഫിൾ പ്രൊമോഷനിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10 പുതിയ മോഡൽ കാറും 120,000 റിയാലിന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസും നേടാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഖത്തറിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ മാറിവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് റീജനൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ചിറക്കൽ പറഞ്ഞു. മറ്റ് ഔട്ട് ലെറ്റുകളിലും സമാനമായ വാർഷിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ മികച്ച വിലയിൽ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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