Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 July 2026 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 2:11 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യി​ലെ സു​വ​ർ​ണ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യി​ലെ സു​വ​ർ​ണ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ മ​ഹ​ത്താ​യ അ​ധ്യാ​യം കോ​റി​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് 2022 ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ൽ ബൈ​ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും മാ​ന​വി​ക​ത​യും ഒ​രു​മി​ച്ചു​ചേ​ർ​ന്ന ഒ​രു അ​തു​ല്യ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ നി​മി​ഷം ഹോ​ളി​വു​ഡ് ന​ട​ൻ മോ​ർ​ഗ​ൻ ഫ്രീ​മാ​നും യു​വ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ ഗാ​നിം അ​ൽ മു​ഫ്താ​ഹും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം മ​നു​ഷ്യ​രെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് അ​വ​ർ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യും ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ​യും ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​നി​മി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചു.

    മു​വ​സ​ലാ​ത്ത് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ൻ്റ് ബ​സ് സ​ർ​വീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ടീ​മി​ന്റെ കൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ലൂ​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം, അ​ൽ കോ​ർ അ​ൽ ബൈ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യം ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്റെ ഡ്യൂ​ട്ടി.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​തു​വ​രെ അ​റി​യാ​തി​രു​ന്ന ഒ​രു മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബ​സ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ലാ​സ്റ്റ് ലാ​പ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും വ​ലി​യ ഒ​രു നേ​ട്ട​മാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ആ​രാ​ധ​ക​രെ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ജോ​ലി എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ആ​രാ​ധ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക​ളും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. വ്യ​ത്യ​സ്ത ദേ​ശീ​യ​ത​ക​ളി​ലു​ള്ള സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​നു​ഭ​വം പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ മൂ​ല്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും പു​തി​യ ആ​ളു​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ആ​വേ​ശം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പാ​ട്ടും നൃ​ത്ത​വും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​വും ഐ​ക്യ​വും ഒ​രേ​സ​മ​യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ചു.

    രാ​ത്രി വൈ​കി​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന മെ​ട്രോ യാ​ത്ര​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ യാ​ത്ര​ക​ൾ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഒ​രേ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ആ​വേ​ശ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും വി​വ​ര​ണാ​തീ​ത​മാ​ണ്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ആ​ത്മാ​വ് ആ ​യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​നാ​യി.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ലാ​ൻ​ഡ്മാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ്, ലൂ​സൈ​ൽ ബൊ​ലി​വാ​ഡി​ലെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഫി​ഫ ഓ​ർ​മ്മ​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്നു

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യും മി​ക​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ദി​നം പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​താ​ക​ക​ളും പാ​ട്ടു​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ഗ്രാ​മ​മാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു പോ​ലെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി​യ ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് 2022 എ​നി​ക്ക് ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ ​മ​ഹ​ത്താ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് എ​ന്നും എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സു​വ​ർ​ണ ഓ​ർ​മ്മ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    ഇ​ന്നും ആ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​ന​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും ന​ന്ദി​യു​മാ​ണ്. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ ആ ​മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി എ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:world cupfootball fansqatar​
    News Summary - Golden moments in the memory of the Qatar World Cup
    Similar News
    Next Story
    X