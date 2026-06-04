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    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 8:00 AM IST

    ഗോ​ഡി​വ കു​നാ​ഫ ചോ​ക്ലേ​റ്റുകൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വ​ലിച്ചു

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    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ഗോ​ഡി​വ കു​നാ​ഫ ചോ​ക്ലേ​റ്റുകൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വ​ലിച്ചു
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    ദോ​ഹ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ ചോ​ക്ലേ​റ്റ് ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ഗോ​ഡി​വ​യു​ടെ കു​നാ​ഫ ആ​ൻ​ഡ് പി​സ്താ​ഷി​യോ മി​ൽ​ക്ക് ചോ​ക്ലേ​റ്റ് ബാ​ർ വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ചോ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പാ​ക്ക​റ്റി​ൽ പോ​ഷ​ക​വി​വ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​രു​വ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ചോ​ക്ലേ​റ്റി​ൽ മു​ട്ട​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ലേ​ബ​ലി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. മു​ട്ട​യോ​ട് അ​ല​ർ​ജി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ൽ​പ​ന്നം വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി നേ​ര​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​വ​ധ ബാ​ച്ചി​ലു​ള്ള ചോ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ട​ന​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​നാ വി​ഭാ​ഗം രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​ളു​ക​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ഉ​ൽ​പ​ന്നം പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    മു​ട്ട​യോ​ട് അ​ല​ർ​ജി​യോ ക​ടു​ത്ത സെ​ൻ​സി​റ്റി​വി​റ്റി​യോ ഉ​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഈ ​ചോ​ക്ലേ​റ്റ് വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ക​ഴി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു ക​ള​യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ബാ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

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    TAGS:marketwithdrawnChocolate Kunafa
    News Summary - Godiva Kunafa chocolates withdrawn from the market
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