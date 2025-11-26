Begin typing your search above and press return to search.
    ഖത്തറുമായി ടൂറിസം സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഗോവ

    ഖ​ത്ത​ർ ട്രാ​വ​ൽ മാ​ർ​ട്ടി​ൽ ഗോ​വ ടൂ​റി​സം പ​വ​ിലി​യ​ൻ തു​റ​ന്നു
    ഖത്തറുമായി ടൂറിസം സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഗോവ
    ഖ​ത്ത​ർ ട്രാ​വ​ൽ മാ​ർ​ട്ടി​ലെ ഗോ​വ ടൂ​റി​സം പ​വ​ലി​യ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ആ​ഗോ​ള പ്ര​ചാ​ര​ണ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റു​മാ​യി ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഗോ​വ. ഖ​ത്ത​റു​മാ​യും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റു​മാ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഗോ​വ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി റോ​ഹ​ൻ എ. ​ഖൗ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ട്രാ​വ​ൽ മാ​ർ​ട്ടി​ന്റെ (ക്യു.​ടി.​എം) ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഗോ​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ധാ​ര​ണ​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഗോ​വ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ടൂ​റി​സം, യാ​ത്രാ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള ഗോ​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ട്രാ​വ​ൽ മാ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റും ഗോ​വ​യും ത​മ്മി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗോ​വ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു, ഇ​ത് പ​ര​സ്പ​ര ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ട്രാ​വ​ൽ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ടൂ​റി​സം സ​ർ​വി​സ് എ​ന്നി​വ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് എ​ട്ട് വ്യ​വ​സാ​യി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ക്യു.​ടി.​എം-​ലെ ഗോ​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഗോ​വ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ, സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ടൂ​റി​സം, ഹോം​സ്റ്റേ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഗോ​വ പ​വ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി '5 എ​സ് വി​ഷ​ൻ' പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഗോ​വ ടൂ​റി​സം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ൺ​സെ​റ്റ്, സീ, ​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്, സ്പി​രി​ച്വാ​ലി​റ്റി, സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് '5 എ​സ് വി​ഷ​ൻ' പ​ദ്ധ​തി. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പു​തി​യ ഹോം​സ്റ്റേ ന​യ​വും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ​ഹോം​സ്റ്റേ​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ വൈ​വി​ധ്യം, ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ, ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​തം, തു​ട​ങ്ങി ഗോ​വ​യെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    മ​ൺ​സൂ​ൺ കാ​ല​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് റോ​ഹ​ൻ എ. ​ഖൗ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി, ഗ​ൾ​ഫി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​ണു​പ്പു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഗോ​വ​യു​ടെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, ട്ര​ക്കി​ങ്, മ​ൺ​സൂ​ൺ ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​തും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഗോ​വ​യി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്താ​ണ് മ​ന്ത്രി ത​ന്റെ സം​സാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ ട്രാ​വ​ൽ മാ​ർ​ട്ടി​ലെ ഗോ​വ ടൂ​റി​സം പ​വ​ലി​യ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി റോ​ഹ​ൻ എ. ​ഖൗ​ന്ത്, ടൂ​റി​സം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ദാ​ർ നാ​യി​ക്, ജി.​ടി.​ഡി.​സി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ (മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്) ഗാ​വി​ൻ ഡ​യ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

