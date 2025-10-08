Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 2:54 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:54 PM IST

    സ​ഫാ​രി ഔ​ട്ട് ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ 'ഗോ ​ഗ്രീ​ൻ ഗ്രോ ​ഗ്രീ​ൻ' പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    സ​ഫാ​രി ഔ​ട്ട് ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഗോ ​ഗ്രീ​ൻ ഗ്രോ ​ഗ്രീ​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    അ​ബു​ഹ​മൂ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ 'ഗോ ​ഗ്രീ​ൻ ഗ്രോ ​ഗ്രീ​ൻ' പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്ര​കൃ​തി​യോ​ടി​ണ​ങ്ങി ജീ​വി​ക്കു​ക എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദോ​ഹ​യി​ല പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളി​ലും ഗോ ​ഗ്രീ​ൻ ഗ്രോ ​ഗ്രീ​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് അ​ബു​ഹ​മൂ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര നാ​ഥ്, മ​റ്റ് സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ഇ​നം പ​ച്ച​ക്ക​റി തൈ​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഓ​റ​ഞ്ച്, നാ​ര​ങ്ങ, പ​പ്പാ​യ, ക​റ്റാ​ർ വാ​ഴ, വാ​ഴ, മു​രി​ങ്ങ, തു​ള​സി, ക​റി​വേ​പ്പി​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ തൈ​ക​ൾ, തെ​ങ്ങ്, വാ​ഴ തൈ​ക​ൾ, വീ​ടി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​വി​ധ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​പ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള അ​സ്പ​രാ​ഗ​സ്, ആ​ന്തൂ​റി​യ, ബോ​ൺ​സാ​യി പ്ലാ​ന്റ്, കാ​ക്റ്റ​സ്, ബാം​ബൂ സ്റ്റി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ല​ങ്കാ​ര ചെ​ടി​ക​ൾ, വി​വി​ധ ഹാ​ങ്ങി​ങ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്‌​തും അ​ല്ല​ത്ത​തു​മാ​യ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കും.


    ഒ​പ്പം എ​ല്ലാ​വി​ധ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ല​ങ്കാ​ര ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ത്തു​ക​ളും സ​ഫാ​രി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, വി​വി​ധ​ത​രം ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​ക​ൾ, ഗ്രോ ​ബാ​ഗ്, വാ​ട്ട​റി​ങ് ക്യാ​ൻ, ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ബെ​ഞ്ച്, ഗ്രാ​സ് മാ​റ്റ് വി​വി​ധ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ടൂ​ളു​ക​ൾ, ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഹോ​സു​ക​ൾ, ഗാ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫെ​ർ​ട്ടി​ലൈ​സ​ർ, വ​ള​ങ്ങ​ൾ, പോ​ട്ടി​ങ് സോ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​വി​ധ അ​നു​ബ​ന്ധ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും സ​ഫാ​രി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി​ത്ത​നെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ജൈ​വ​കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഗോ ​ഗ്രീ​ൻ ഗ്രോ ​ഗ്രീ​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ. അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ത്തു​ക​ളും, പ​ച്ച​ക്ക​റി, വൃ​ക്ഷ തൈ​ക​ളും, മ​റ്റു അ​നു​ബ​ന്ധ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ചു​രു​ങ്ങി​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:promotionGo Green Grow GreenSafari Outlets
    News Summary - Go Green Grow Green promotion launched at Safari Outlets
