Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightജി​മാ​ഖ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:04 AM IST

    ജി​മാ​ഖ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​ന് ആ​ദ​രം ന​ൽ​കും
    ജി​മാ​ഖ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന്
    cancel
    camera_alt

    ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​ൻ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ. കോ​ള​ജ് പൂ​ര്‍വ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ഖ​ത്ത​ര്‍ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ജി​മാ​ഖ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​വ​ക്റ​യി​ലെ ഡി.​പി.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ല്‍ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്യും. മ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ള​ജ് പൂ​ര്‍വ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും വ്യാ​പാ​ര- വാ​ണി​ജ്യ- സാം​സ്കാ​രി​ക- സി​നി​മാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​നെ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്‌​മെ​ന്റ് അ​വാ​ര്‍ഡ് ന​ല്‍കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ അ​തി​ഥി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വി​ജേ​ഷ് ഗോ​പാ​ല്‍, ചി​ത്ര അ​രു​ണ്‍, വി​ഷ്ണു വ​ർ​ധ​ന്‍, കൃ​തി​ക, ഫാ​രി​ഷ ഹു​സൈ​ന്‍, സു​ധ​ന്‍ കൈ​വേ​ലി എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും കോ​മ​ഡി ഷോ​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ആ​ഷി​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നും ശ്രീ​നാ​ഥ് ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​റു​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Gmakh launching on February 13th
    Similar News
    Next Story
    X