Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ്ലോബൽ സുമുദ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Oct 2025 6:09 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Oct 2025 6:11 PM IST

    ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില; പിടികൂടിയവരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഖത്തർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇസ്രായേൽ നടപടിയിൽ ശക്തമായി അപലപിച്ചു
    ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില; പിടികൂടിയവരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഖത്തർ
    cancel
    Listen to this Article

    ​ദോഹ: ഗസ്സയിലേക്ക് മരുന്നും ഭക്ഷണവുമായി പുറപ്പെട്ട ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടിലയിൽനിന്ന് പിടികൂടിയവരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഖത്തർ.എല്ലാ യാത്രക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഉടൻ വിട്ടയക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട ഖത്തർ, സുമുദ് ഫ്ലോട്ടിലയെ തടഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

    സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അതിന്റെ ധാർമികവും നിയമപരവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.

    ഗസ്സയിൽ സുരക്ഷിതവും തടസ്സരഹിതവുമായി മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മന്ത്രാലയം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവും സമുദ്ര ഗതാഗത സുരക്ഷക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഭീഷണിയുമാണെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:releaseQatarGlobal Sumud Flotilla
    News Summary - Global Sumud Flotilla; Qatar demands immediate release of those captured
    Similar News
    Next Story
    X