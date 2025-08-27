Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right‘ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 2:10 PM IST

    ‘ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗോ​ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക​ണം' - ഖത്തർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    qatar prime minister
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ക്കാ​നും ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ത​ട​വു​കാ​രെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്പെ​യി​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ജോ​സ് മാ​നു​വ​ൽ അ​ൽ​ബാ​ര​സു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി സ്പെ​യി​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​ല്ല ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gaza attackqatar prime ministerQatarIsrael Attack
    Similar News
    Next Story
    X