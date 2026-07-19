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    Qatar
    Posted On
    date_range 19 July 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 12:11 PM IST

    ജി​കെ​യ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ​സ് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്റ്റോ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

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    ജി​കെ​യ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ​സ് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്റ്റോ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
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    ജി​കെ​യ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ​സി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്റ്റോ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ൽ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കുന്നു

    ദോ​ഹ: ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജി​കെ​യ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ​സി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്റ്റോ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ൽ (ഗേ​റ്റ് ന​മ്പ​ർ 7) ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​ഇ.​ഒ നി​തി​ൽ, സി.​ഒ.​ഒ ഹ​രീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ന​ദീം പാ​ഷ, ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ഷീ​ർ പ​ര​പ്പി​ൽ, ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സ്റ്റോ​ർ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് അ​റാ​ഫ​ത്ത്, മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പു​തി​യ സ്റ്റോ​റി​ൽ ആ​പ്പി​ൾ, സാം​സ​ങ്, ഷ​വോ​മി, ഓ​പ്പോ, വി​വോ, ഹോ​ണ​ർ, റി​യ​ൽ​മി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ണു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​ക്‌​സ​സ​റി​ക​ൾ, ഗാ​ഡ്ജ​റ്റു​ക​ൾ, പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ല്ലാ പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ലോ​ഞ്ച് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ മൊ​ബൈ​ൽ സ​ർ​വി​സും പ​രി​മി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കും. ജി​കെ​യ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ​സി​നെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ജി​കെ​യ​ർ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും പു​തി​യ ജി​കെ​യ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ​സ് സ്റ്റോ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളും സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - GKare Mobiles retail store has been opened at Grand Mall, Asian Town.
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