Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right‘സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ഞ്ഞ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 1:00 PM IST

    ‘സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ഞ്ഞ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു'

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ഞ്ഞ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    10 കി.​മീ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ അ​ൻ​ഡ്രൂ കി​ബ്തൂ കി​ർ​വ, ബ​റോ​സ് ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ, ഷ​മ്മാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മെ​ഡ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ഞ്ഞ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്ന് 10 കി.​മീ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ അ​ൻ​ഡ്രൂ കി​ബ്തൂ കി​ർ​വ. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ അ​ത് ല​റ്റു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും, പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മെ​ഡ​ൽ നേ​ടാ​നും സാ​ധി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നൊ​പ്പം വൈ​വി​ധ്യ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും സം​ഗ​മ വേ​ദി​യാ​യും ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ മാ​റി.

    മാ​ര​ത്ത​ൺ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും സം​ഘാ​ട​ന​വും മി​ക​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ൻ​ഡ്രൂ കി​ബ്തൂ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ സെ​ക്യൂ​റി​റ്റി ഗാ​ർ​ഡ് ആ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ൻ​ഡ്രൂ കി​ബ്തൂ കെ​നി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. 42 മി​നി​റ്റും 19 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് 10 കി.​മീ ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്. ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യ ബ​റോ​സ് ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ (യു.​കെ) സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ൻ​ഡ്രൂ കി​ബ്തൂ മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:happyQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Given happy experiences'
    Similar News
    Next Story
    X