Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    12 Aug 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 12:51 PM IST

    സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സി.​എ. സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കൊ​ച്ചി കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യും സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഓ​ൾ​ഡ് റ​യ്യാ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ സി.​എ. സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ എ​ൻ.​എ. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ, സി​ദ്ദീ​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര, അ​ഫ്സ​ൽ ചാ​ലാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സി.​ഐ.​സി റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നെ​ടും തൂ​ണാ​യി​രു​ന്ന ഏ​ത് സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ന്നി​ൽ നി​ന്നി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​നെ സി.​ഐ.​സി വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. സു​ധീ​ർ കൈ​മാ​റി. സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

