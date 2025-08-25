Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:22 PM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച​ത് -ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു
    Gianni Infantino
    ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യെ​യും കാ​യി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി വെ​ല്ലു​വി​ളി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്, കൂ​ടാ​തെ എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മി​ക​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ ഫി​ഫ.​കോ​മി​ലൂ​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് 2022 ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് വേ​ദി​യാ​യ ആ​റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫി​ഫ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി (എ​ൽ.​ഒ.​സി) ആ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രി​യും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​ണ് ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്.

    വ​ലി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ കാ​യി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലെ മ​റ്റൊ​രു അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്. അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തും മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​രെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ വീ​ത​മു​ള്ള നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച് ആ​കെ 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റും നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴ് ടീ​മു​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:Gianni InfantinoGulf NewsQatar NewsFIFA Arab Cup
