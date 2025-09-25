Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    25 Sept 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    25 Sept 2025 1:29 PM IST

    ‘ഫലസ്തീനിൽ വംശഹത്യ, ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂട ഭീകരത'

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു
    ‘ഫലസ്തീനിൽ വംശഹത്യ, ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂട ഭീകരത
    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​താ​യി കാ​ബി​ന​റ്റ് പ്ര​തി​വാ​ര യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ് കാ​ബി​ന​റ്റ് പ്ര​തി​വാ​ര യോ​ഗം അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    അ​മീ​ർ ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​വാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ തീ​വ്ര നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ വ​സ്തു​ത​ക​ളും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളും മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ച് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം അ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും അ​മീ​ർ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​തെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ​

    ദോ​ഹ​യെ പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ളെ ഒ​ന്നി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും അ​മീ​ർ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. നീ​തി​ന്യാ​യ കാ​ബി​ന​റ്റ്കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഈ​സാ ആ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന​ദി​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

