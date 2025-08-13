Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 7:33 AM IST

    നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന​കം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി

    നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന​കം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന​കം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ടാ​ക്സ് പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​വ​ഴി​യാ​ണ് റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. സ​മ​യ​പ​രി​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    ഖ​ത്ത​റി​ന​ക​ത്ത് ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​റോ വ്യാ​പാ​ര ലൈ​സ​ൻ​സോ ഉ​ള്ള എ​ല്ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    നി​കു​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ക​ളു​ടെ​യോ ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യോ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദേ​ശ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും തീ​രു​മാ​നം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    2018ലെ ​ആ​ദാ​യ നി​കു​തി നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ധ​രീ​ബ ടാ​ക്സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ് ടാ​ക്സ് റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

    സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക​കം റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നേ​ര​ത്തേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച, നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​യി​ള​വ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ടാ​ക്സ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ധ​രീ​ബ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും ന​ൽ​ക​ണം.

    ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ശേ​ഷം നാ​ലാ​യി​രം നി​കു​തി ദാ​യ​ക​രാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 90 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നി​കു​തി സ്വ​മേ​ധ​യാ അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​കു​തി സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    Girl in a jacket

