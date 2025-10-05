Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 2:02 PM IST

    ജി.​സി.​സി ഏ​കീ​കൃ​ത ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ

    പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി
    ​ദോ​ഹ: ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന, ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ആ​റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഷെ​ങ്ക​ൺ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന 'ജി.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ടൂ​ർ​സ്' വി​സ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന വി​സ​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    2023ൽ ​ഒ​മാ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 40ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​​ൾ​ക്കും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു വി​സ​യി​ൽ മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തു​പോ​ലെ, വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഒ​രു വി​സ​യി​ൽ ത​ന്നെ ആ​റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങും. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് കു​തി​പ്പേ​കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ഏ​കീ​കൃ​ത ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​യെ​ന്ന് ട്രാ​വ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഒ​റ്റ വി​സ​യി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് ഉ​ത്തേ​ജ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. നി​ല​വി​ൽ, ജി.​സി.​സി​യി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​തേ​സ​മ​യം, ജോ​ലി തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യം ക​ട​ന്ന് മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ വി​സ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഏ​കീ​കൃ​ത ടൂ​റി​സം വി​സ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ഏ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളാ​ണ് തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വി​ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ടൂ​ർ​സ് വി​സ​യു​ടെ പൈ​ല​റ്റ് ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക -ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി​യും എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ടൂ​റി​സം കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. ഏ​കീ​കൃ​ത ജി.​സി.​സി ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഏ​കീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്നും ലോ​കോ​ത്ത​ര ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ മ​ർ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

