Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    22 Aug 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    22 Aug 2025 10:53 AM IST

    ത​പാ​ൽ, ടെ​ലി ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ജി.​സി.​സി

    ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ത​പാ​ൽ, ടെ​ലി ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ജി.​സി.​സി
    ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ത​പാ​ൽ, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) പോ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ 31ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​ആ​ർ.​എ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മു​സ്‌​ലി​മാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​പാ​ൽ, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​വും നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഏ​കീ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ത​പാ​ൽ, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ജി.​സി.​സി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ലെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​മു​സ്‌​ലെ​മാ​നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സി.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണി​ത്. ത​പാ​ൽ, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു പൊ​തു​വേ​ദി​യാ​യി ജി.​സി.​സി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    News Summary - GCC to strengthen cooperation in postal and telecommunications sectors
