Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 7:35 AM IST

    ഖത്തറിന്റെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ജി.സി.സി ഉച്ചകോടി

    സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു
    ഖത്തറിന്റെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ജി.സി.സി ഉച്ചകോടി
    ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ത​ട​വു​കാ​രെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ക​രാ​റി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച കൗ​ൺ​സി​ൽ, ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ ദോ​ഹ​യി​ൽ കോം​ഗോ സ​ർ​ക്കാ​റും കോം​ഗോ റി​വ​ർ അ​ല​യ​ൻ​സും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ദോ​ഹ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ദോ​ഹ പ്രി​ൻ​സി​പ്ൾ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധം, സു​ര​ക്ഷ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 46ാമ​ത് സെ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​നാ​മ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. തു​ർ​ക്കി​യ​യും സി​റി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ​പാ​കി​സ്താ​നും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ യു​ക്രെ​യി​ൻ -റ​ഷ്യ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    മു​ൻ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക​ളി​ലേ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യം ആ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ടു​ത്ത മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് അ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ​ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു.

    gcc summit qatar peace efforts
