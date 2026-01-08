Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    നാ​ളെ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വ്യ​ക്തി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ ജോ​ലി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യോ​ഗം പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി
    നാ​ളെ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    ദോ​ഹ: ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ ച​രി​ത്ര​വും പൈ​തൃ​ക​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ജി.​സി.​സി സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റ​ഡീ​സി​ന്റെ 38ാമ​ത് യോ​ഗം ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​റ​ബ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വ്യ​ക്തി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ ജോ​ലി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യോ​ഗം ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ക്കൈ​വ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ, അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ലെ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ക്കൈ​വ്‌​സ്, ഒ​മാ​നി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ക്കൈ​വ്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ൾ വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​വ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

