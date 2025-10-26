Begin typing your search above and press return to search.
    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ; പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി ജി.​സി.​സി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം

    പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക്​ അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നാ​കും
    ജി.​സി.​സി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ

    ദോ​ഹ: ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പു​രോ​ഗ​തി അ​ട​ക്കം ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ജി.​സി.​സി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 27ാമ​ത് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ലാ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ പു​തി​യ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ, ജി.​സി.​സി യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​തം, തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

    2009ലാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​പാ​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്രാ​ഥ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​പാ​ത 2030 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ റെ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ​ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി, യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്​ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത പാ​ത​ക്ക്​ 2,117 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പാ​ത നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യെ​യും ഒ​മാ​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ഫീ​ത്​ റെ​യി​ൽ പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്രാ ട്രെ​യി​നു​ക​ളും ച​ര​ക്ക്​ ട്രെ​യി​നു​ക​ളും പാ​ത​യി​ൽ ഓ​ടും.

    പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക്​ അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നാ​കും. അ​തു​പോ​ലെ ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ 20 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യം മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കും. അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര​യാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​പാ​ത​യി​ൽ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തി​നു​ മു​മ്പാ​യി​ത്ത​ന്നെ എ​മി​​​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ സൗ​ദി​യി​ലെ ദ​മ്മാം വ​ഴി ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കും ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലേ​ക്കും നീ​ളു​ന്ന​തും പി​ന്നീ​ട്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്കും ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​തു​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പാ​ത ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഖ​ത്ത​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ജി.​സി.​സി പാ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​ര​ടി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

