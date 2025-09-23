Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:04 AM IST

    ജി.​സി.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    ജി.​സി.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    ജി.​സി.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ

    രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​ർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ജി.​സി.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. രാ​ജ്യ​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ​പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും യോ​ഗം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

