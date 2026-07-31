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    Qatar
    Posted On
    date_range 31 July 2026 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 10:43 AM IST

    ജി.​​​സി.​​​സി വി​​​ദേ​​​ശ​​​കാ​​​ര്യ മ​​​ന്ത്രി​​​മാ​​​രു​​​ടെ യോ​​​ഗം

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    ഖ​​​ത്ത​​​ർ പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​മ​​​ന്ത്രി​​​ ശൈ​​​ഖ് മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് ബി​​​ൻ അ​​​ബ്ദു​​​റ​​​ഹ്മാ​​​ൻ ബി​​​ൻ ജാ​​​സിം ആ​​​ൽ​​​ഥാ​​​നി പ​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ത്തു
    ജി.​​​സി.​​​സി വി​​​ദേ​​​ശ​​​കാ​​​ര്യ മ​​​ന്ത്രി​​​മാ​​​രു​​​ടെ യോ​​​ഗം
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    ജി.​​​സി.​​​സി വി​​​ദേ​​​ശ​​​കാ​​​ര്യ മ​​​ന്ത്രി​​​മാ​​​രു​​​ടെ യോ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​മ​​​ന്ത്രി​​​ ശൈ​​​ഖ് മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് ബി​​​ൻ അ​​​ബ്ദു​​​റ​​​ഹ്മാ​​​ൻ ബി​​​ൻ ജാ​​​സിം ആ​​​ൽ​​​ഥാ​​​നി പ​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്നു

    ദോ​​​ഹ: മേ​​​ഖ​​​ല​​​യി​​​ലെ സം​​​ഭ​​​വ​​​വി​​​കാ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ളും നി​​​ല​​​വി​​​ൽ ന​​​ട​​​ക്കു​​​ന്ന മ​​​ധ്യ​​​സ്ഥ ശ്ര​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ പു​​​രോ​​​ഗ​​​തി​​​യും ച​​​ർ​​​ച്ച ചെ​​​യ്ത് ഗ​​​ൾ​​​ഫ് സ​​​ഹ​​​ക​​​ര​​​ണ കൗ​​​ൺ​​​സി​​​ൽ (ജി.​​​സി.​​​സി) വി​​​ദേ​​​ശ​​​കാ​​​ര്യ മ​​​ന്ത്രി​​​മാ​​​രു​​​ടെ യോ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ ഖ​​​ത്ത​​​ർ പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​മ​​​ന്ത്രി​​​യും വി​​​ദേ​​​ശ​​​കാ​​​ര്യ മ​​​ന്ത്രി​​​യു​​​മാ​​​യ ശൈ​​​ഖ് മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് ബി​​​ൻ അ​​​ബ്ദു​​​റ​​​ഹ്മാ​​​ൻ ബി​​​ൻ ജാ​​​സിം ആ​​​ൽ​​​ഥാ​​​നി പ​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ത്തു.

    വി​​​ഡി​​​യോ കോ​​​ൺ​​​ഫ​​​റ​​​ൻ​​​സി​​​ലൂ​​​ടെ ന​​​ട​​​ന്ന യോ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ മേ​​​ഖ​​​ല​​​യി​​​ലെ സം​​​ഘ​​​ർ​​​ഷ​​​ങ്ങ​​​ൾ ല​​​ഘൂ​​​ക​​​രി​​​ക്കാ​​​നും സു​​​ര​​​ക്ഷ​​​യും സ്ഥി​​​ര​​​ത​​​യും ഉ​​​റ​​​പ്പാ​​​ക്കാ​​​നു​​​മു​​​ള്ള നീ​​​ക്ക​​​ങ്ങ​​​ൾ മ​​​ന്ത്രി​​​മാ​​​ർ വി​​​ല​​​യി​​​രു​​​ത്തി.ഹു​​​ർ​​​മു​​​സ് ക​​​ട​​​ലി​​​ടു​​​ക്കി​​​ലെ ഗ​​​താ​​​ഗ​​​ത സു​​​ര​​​ക്ഷ, ക​​​പ്പ​​​ലു​​​ക​​​ൾ​​​ക്കും മ​​​റ്റ് ച​​​ര​​​ക്ക് നീ​​​ക്ക​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കും ത​​​ട​​​സ്സ​​​മി​​​ല്ലാ​​​തെ സ​​​ഞ്ചാ​​​രം ഉ​​​റ​​​പ്പാ​​​ക്ക​​​ൽ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ വി​​​ഷ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ജി.​​​സി.​​​സി രാ​​​ജ്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കി​​​ട​​​യി​​​ൽ ഏ​​​കോ​​​പ​​​നം ശ​​​ക്ത​​​മാ​​​ക്കാ​​​ൻ യോ​​​ഗം തീ​​​രു​​​മാ​​​നി​​​ച്ചു. അ​​​ന്താ​​​രാ​​​ഷ്ട്ര നി​​​യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് അ​​​നു​​​സൃ​​​ത​​​മാ​​​യി, ഗ​​​ൾ​​​ഫ് രാ​​​ജ്യ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ പ​​​ര​​​മാ​​​ധി​​​കാ​​​ര​​​വും മ​​​റ്റ് അ​​​വ​​​കാ​​​ശ​​​ങ്ങ​​​ളും സം​​​ര​​​ക്ഷി​​​ച്ചാ​​​യി​​​രി​​​ക്ക​​​ണം ഇ​​​ത്ത​​​രം ന​​​ട​​​പ​​​ടി​​​ക​​​ളെ​​​ന്ന് മ​​​ന്ത്രി​​​മാ​​​ർ വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​ക്കി. മേ​​​ഖ​​​ല​​​യി​​​ലെ പ്ര​​​ശ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ പ​​​രി​​​ഹ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ന് രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ -ന​​​യ​​​ത​​​ന്ത്ര മാ​​​ർ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് മു​​​ൻ​​​ഗ​​​ണ​​​ന ന​​​ൽ​​​ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്നും എ​​​ല്ലാ ക​​​ക്ഷി​​​ക​​​ൾ​​​ക്കും സ്വീ​​​കാ​​​ര്യ​​​മാ​​​യ തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലേ​​​ക്ക് എ​​​ത്തു​​​ന്ന​​​തി​​​ന് പ​​​ര​​​സ്പ​​​ര വി​​​ശ്വാ​​​സം വ​​​ള​​​ർ​​​ത്തി​​​യെ​​​ടു​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്നും യോ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ ജി.​​​സി.​​​സി രാ​​​ഷ്ട്ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ നേ​​​താ​​​ക്ക​​​ൾ വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​ക്കി.

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    TAGS:qatar prime ministerSheikh Mohammed bin Abdulrahman Al ThaniGCC Foreign Ministers meeting
    News Summary - GCC Foreign Ministers' Meeting
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