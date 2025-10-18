Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ​സ്സ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 11:44 AM IST

    ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം; അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    4,36,170 പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കു​ന്ന 87,754 ടെ​ന്റു​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും
    ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം; അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ദോ​ഹ: യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി നേ​രി​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി സ​ഹാ​യ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. ജോ​ർ​ഡ​നും ഈ​ജി​പ്തും വ​ഴി​യാ​ണ് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ക. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സ​ഹാ​യ​വി​ത​ര​ണം. ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ വ​ഴി 87,754 ടെ​ന്റു​ക​ൾ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും. 4,36,170 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലാ​ൻ​ഡ് ബ്രി​ജ് ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് എ​ന്നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​ര്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ആ​ദ്യം ഈ​ജി​പ്തി​ലോ ജോ​ർ​ഡ​നി​ലോ എ​ത്തി​ക്കും. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ്, ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ടെ​ന്റു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പു സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മ​ർ​യം അ​ൽ മി​സ്ന​ദ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ യൂ​സു​ഫ് ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി, ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റി​സോ​ഴ്‌​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ഷ്‌​രി, ക്യു.​എ​ഫ്‌.​എ​ഫ്‌.​ഡി ഷെ​യേ​ർ​ഡ് സ​ർ​വി​സ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ നാ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഗ​സ്സ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​ധാ​ന തെ​രു​വു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ച് തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തെ​രു​വു​ക​ളി​ലെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സൈ​ന്യം പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യും പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത​വ​ർ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യു​മാ​ണ്.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു​ശേ​ഷം, ഗ​സ്സ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും മ​റ്റ് എ​ല്ലാ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളും റോ​ഡു​ക​ളും തെ​രു​വു​ക​ളും തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഗ​സ്സ മേ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ യ​ഹ്‌​യ അ​ൽ സ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നാ​യി കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം​മൂ​ലം കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്താം. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, ഗ​സ്സ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ളും ട്ര​ക്കു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​വൃ​ത്തി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​ൽ സ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaQatar NewsEmergency AidGaza Reconstruction
    News Summary - Gaza reconstruction; Qatar announces emergency aid plan
    Similar News
    Next Story
    X