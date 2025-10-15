Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:17 AM IST

    ഗസ്സ; സമാധാന ശ്രമങ്ങളുമായി ഖത്തർ അമീർ

    • അ​മീ​റി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്
    • മു​മ്പ് ര​ണ്ടു ത​വ​ണ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​യ​പ്പോ​ഴും മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു
    gaza, qatar emir
    ഗ​സ്സ​ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഒ​പ്പി​ടു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​തി​ക്ര​മം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നു​മാ​യി പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ചം തെ​ളി​യു​മ്പോ​ൾ, ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി സ​മാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ, മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​ക്കാ​തെ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​കി​ല്ല. ശ​റ​മു​ശൈ​ഖ് സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഭാ​വി ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​ക​ട്ടെ ഇ​തെ​ന്ന് ആ​ശി​ക്കു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് സ​മ​ഗ്ര​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ന​ന്മ​ക്കാ​യി, എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ


    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഇ​രു​പ​ത് ഇ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ക​രാ​ർ ഹ​മാ​സും ഇ​സ്രാ​യോ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​ന​വും സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യെ കു​ത്തി​നോ​വി​ച്ച ഗ​സ്സ​യി​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ൾ​മു​ത​ൽ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​വും മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഒ​രു അ​റ​ബ് സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ഷ്ട്രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ത​യു​ടെ വേ​ദ​ന സ്വ​ന്തം വേ​ദ​ന​യാ​യി മാ​റി. മു​മ്പ് ര​ണ്ടു സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​യ​പ്പോ​ഴും മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഹ​മാ​സി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് ദോ​ഹ​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ,

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ, സാ​ധ്യ​മാ​യ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ യു.​എ​ൻ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. ഉ​പ​രോ​ധം, ആ​ക്ര​മ​ണം, കു​ടി​യി​റ​ക്കം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. യു​ദ്ധ ആ​യു​ധ​മാ​യി പ​ട്ടി​ണി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തി. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി.

    സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ​ര​ണ്ടു പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. നീ​ണ്ട കാ​ല​ത്തെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ല​മാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്, നി​സ്വാ​ർ​ഥ​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പി​ന്നി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ന​ട​ത്തി​യ ച​ടു​ല​വും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വു​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് 'ബ​ഹു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ വ്യ​ക്തി​ത്വം" എ​ന്നു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​തും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കേ​വ​ലം ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വ​നും ഭാ​വി​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ യു​ദ്ധ​ത്താ​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത ഗ​സ്സ​യെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക എ​ന്ന ദൗ​ത്യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​കും. ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കും. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ലാ​വ് പ​ര​ക്കു​മ്പോ​ൾ, കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി നി​ല​നി​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​നെ ലോ​കം കൃ​ത​ജ്ഞ​ത​യോ​ടെ ഓ​ർ​ക്കും.

    അ​മീ​റി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ട്രം​പ്

    ദോ​ഹ: ഉ​ട​മ്പ​ടി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ഉ​ച്ച​ക്കോ​ടി​ക്കു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള സം​സാ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​നെ​യും മ​റ്റ് അ​റ​ബ് -മു​സ്ലിം രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​മീ​റി​നോ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ, അ​ദ്ദേ​ഹം ഏ​റെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ​അ​സാ​ധ്യ​മെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന, പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ മ​ധ്യ​സ്ഥ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച രേ​ഖ​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം "ച​രി​ത്ര​പ​രം" എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും സം​സാ​ര​ത്തി​നി​ടെ


    ക​രാ​റി​ൽ മ​റ്റു രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ സി​സി, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ കാ​റ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ലെ മൂ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ചു.


