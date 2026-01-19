Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഭ​ര​ണ​ സ​മി​തി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ.​ഐ.​സി

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഭ​ര​ണ​ സ​മി​തി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ.​ഐ.​സി
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. യു.​എ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നെ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​ൽ ഖു​ദ്‌​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ ഐ​ക്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ, കു​ടി​യേ​റ്റ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​ണം. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​രം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്ക​ണം. 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും യു.​എ​ൻ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

