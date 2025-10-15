Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    'ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കു​ന്നു'; ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കു​ന്നു; ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ
    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​മീ​ർ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി 

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ. ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഭാ​വി​ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​ക​ട്ടെ ഇ​തെ​ന്നും ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് അ​മീ​ർ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് സ​മ​ഗ്ര​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ന​ന്മ​യ്ക്കു​വേ​ണ്ടി, എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കാ​യി എ​ത്തി​യ സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ, രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ, പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ​നി​ന്ന് ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട അ​മീ​നെ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ജ​ല​വി​ഭ​വ -ജ​ല​സേ​ച​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ഹാ​നി സ്വൈ​ലം, അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ​ചേ​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:Palestineqatar amirGaza Ceasefiregulf news malayalam
