    date_range 3 Dec 2025 7:16 AM IST
    date_range 3 Dec 2025 7:16 AM IST

    ഗസ്സ സമാധാന കരാർ; രണ്ടാംഘട്ടം ഉടനെന്ന് പ്രതീക്ഷ -ഖത്തർ

    ഗസ്സ സമാധാന കരാർ; രണ്ടാംഘട്ടം ഉടനെന്ന് പ്രതീക്ഷ -ഖത്തർ
    ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു​ശേ​ഷം ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​ട​ൻ ക​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി. ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രെ​യും വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ​സ്, ഈ​ജി​പ്ത് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    ഇ​ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രി​ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഏ​റ​ക്കു​റെ അ​റു​തി​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​വും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റും സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച കൂ​റ്റ​ൻ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ ചി​ല ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കു​ടു​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ, വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മൃ​ത​ദേ​ഹാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​ക​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യു.​എ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന പി​ന്മാ​റു​ക​യും ഒ​രു ഇ​ട​ക്കാ​ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഗ​സ്സ ഭ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന​യെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ക​രാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ​സ്, ഈ​ജി​പ്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലാ​ണ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്.

