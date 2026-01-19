Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ബോ​ർ​ഡ്; ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി അ​ലി അ​ൽ ത​വാ​ദി​യെ നി​യ​മി​ച്ചു

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഓ​ഫി​സ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​ണ്
    ​ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഓ​ഫി​സ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​യ അ​ലി അ​ൽ ത​വാ​ദി​യെ നി​യ​മി​ച്ചു. ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ, ഹ​മാ​സ്, മ​റ്റ് മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് അ​ലി അ​ൽ ത​വാ​ദി. ഹ​മാ​സ് ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ നി​ര​വ​ധി ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും, വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. ​

    കൂ​ടാ​തെ, ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ, ഗ​സ്സ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ബോ​ർ​ഡ് വ​ഴി​യും മ​റ്റ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത, സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഭ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

