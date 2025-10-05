Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 1:59 PM IST

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ; ഖ​ത്ത​റി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ; ഖ​ത്ത​റി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    cancel

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഇ​തി​ന​കം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​തു​മാ​ണ്. അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ലെ കു​റി​പ്പി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി കു​റി​ച്ചു. ഹ​മാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഈ ​അ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹ​മാ​സ് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് 20 പോ​യ​ന്റു​ക​ളു​ള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഹ​മാ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം; സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ

    ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി

    ദോ​ഹ: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഹ​മാ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ​യും എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു ഖ​ത്ത​ർ. ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന് ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsGaza CeasefireQatar NewsItalian Prime Minister
    News Summary - Gaza ceasefire efforts; Italian Prime Minister praises Qatar
    Similar News
    Next Story
    X