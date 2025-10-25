Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:55 AM IST

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ; കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ

    അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ന്മേ​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടുള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​യ​മ​ത്തെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ; കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ
    യു.​എ​ന്നി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം​പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ക​രാ​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്‌​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ത്രൈ​മാ​സ ഓ​പ​ൺ ഡി​ബേ​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം​പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യാ​ണ് നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ഷ്ട്രം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13ന് ​ശ​റ​മു​ശൈ​ഖ് സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് യോ​ഗം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ സി​സി, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​പ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റും ഈ​ജി​പ്തും അ​മേ​രി​ക്ക​യും മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു. വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ടാ​ണ് ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് അ​റു​തി വേ​ണ​മെ​ന്നും കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ​യും ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ​യും മോ​ച​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ധ്യ​സ്ഥ ക​ക്ഷി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു. മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​മാ​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ത​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ സ​മി​തി മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ലും റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നാ​ല​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി. മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ​ജി​പ്തും ജോ​ർ​ഡ​നും വ​ഴി ലാ​ൻ​ഡ് ബ്രി​ഡ്ജും സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്രം വേ​ണ​മെ​ന്ന ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി അ​വ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. യു.​എ​ൻ അം​ഗ​ത്വം ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തു നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ന്മേ​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നെ​സ​റ്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ നി​യ​മം ഖ​ത്ത​ർ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും

    ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​നും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണം. അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും കു​ടി​യേ​റ്റ ന​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ​ല്ലാം സം​ഘ​ർ​ഷം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യേ ഉ​ള്ളൂ എ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി​ല്ലി​ന്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച്​ ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, ഗാം​ബി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ലി​ബി​യ, മ​ലേ​ഷ്യ, ഈ​ജി​പ്ത്, നൈ​ജീ​രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും അ​റ​ബ് ലീ​ഗ്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി.) സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും അ​പ​ല​പി​ച്ചു രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, 1967 മു​ത​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നെ​ന്ന് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​പ​ര​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ദ​വി മാ​റ്റാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

