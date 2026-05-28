    Qatar
    date_range 28 May 2026 12:42 PM IST
    date_range 28 May 2026 12:42 PM IST

    យាត്ര​യയ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ​പ്രവാ​സജീവിതം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​റി​ന് ന​ൽ​കിയ യാ​ത്ര​യയ​പ്പ് പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    ദോ​ഹ: എ​റ​ണാ​കു​ളം തൃ​പ്പു​ണി​ത്ത​റ ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് കോ​ള​ജി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ മടങ്ങുന്ന തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​ച്ച​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ ചി​ത്ര​ക​ലാ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും, സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) ദാ​ർ അ​ൽ സ​ലാം യൂ​ണി​റ്റ് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​റി​ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ യാ​ത്ര​യയ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ദാ​ർ അ​ൽ സ​ലാം യൂ​ണി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ഹ​ർ അ​ലി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി.​ഐ.​സി. റ​യ്യാ​ൻ സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബു​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന സ​മി​തി അം​ഗം സു​ഹൈ​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം, സോ​ണ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ എം.​എം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

