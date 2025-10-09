Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    9 Oct 2025 1:29 PM IST
    ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി; ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി, ഹ​മ​ദ് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണ​ർ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ്, വ​ർ​ക്ക​ല മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ വ​ർ​ക്ക​ല ക​ഹാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹൈ​ദ​ർ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ആ​ർ. ദി​ജേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ത​യ്യി​ൽ, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നീ​ലാം​ബ​രി സു​ശാ​ന്ത്, ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ്‌ പി​ള്ളൈ, ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ തു​വാ​രി​ക്ക​ൽ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, ഇ​ൻ​കാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജോ​പ്പ​ച്ച​ൻ തെ​ക്കേ​ക്കൂ​റ്റ്, കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ, ഈ​പ്പ​ൻ തോ​മ​സ്, വി.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ചി​റ​ക്കു​ഴി, ഷി​ബു സു​കു​മാ​ര​ൻ, ഷെ​മീ​ർ പു​ന്നൂ​രാ​ൻ, മ​ഞ്ജു​ഷ ശ്രീ​ജി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​നീ​ഷ് അ​ഷ​റ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഡേ​വി​സ് ഇ​ട​ശ്ശേ​രി, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, പി.​കെ. റ​ഷീ​ദ്, അ​ഷ​റ​ഫ് ന​ന്നം​മു​ക്ക്, ജ​യ​പാ​ൽ മാ​ധ​വ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ്, സ​ർ​ജി​ത് കൂ​ട്ടം​പ​റ​മ്പ​ത്ത്, മു​നീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, മ​നോ​ജ് കൂ​ട​ൽ, ആ​രി​ഫ് പ​യ​ന്തോ​ങ്ങി​ൽ, യൂ​ത്ത് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​പ​ക് ചു​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, വ​നി​താ വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ർ​ച്ച​ന സ​ജി, വി​വി​ധ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും, യൂ​ത്ത് വി​ങ് - വ​നി​താ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. എം.​പി. മാ​ത്യു, കെ.​ബി. ഷി​ഹാ​ബ്, റി​ഷാ​ദ് മൊ​യ്തീ​ൻ, മൂ​സ മൊ​യ്തീ​ൻ, ഷാ​ജി എ​ൻ. ഹ​മീ​ദ്, ഷെ​മീം ഹൈ​ദ്രോ​സ്, എ​ൽ​ദോ എ​ബ്ര​ഹാം, സി​റി​ൾ ജോ​സ്, വി​നോ​ദ് സേ​വ്യ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​ൽ, പി.​ടി. മ​നോ​ജ്‌ അ​ൻ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, എ​ൽ​ദോ സി.​എ., സു​ഹൈ​ൽ എം.​എ. തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

