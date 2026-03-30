    Qatar
    Posted On
    date_range 30 March 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 12:30 PM IST

    ക​ളി​യും ചി​രി​യും ഒ​ത്തി​രി സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളും

    കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം നടത്തിയപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലെ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളും വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ. സം​ഘ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ​രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ന്തോ​ഷ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലെ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച മ​ന്ത്രി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തി​ലു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു, 'ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​ണോ സ്കൂ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന​താ​ണോ' ഇ​ഷ്ട​മെ​ന്ന ചോ​​ദ്യ​ത്തി​ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ ഒ​രേ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ 'സ്കൂ​ൾ' എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി​യും ന​ൽ​കി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, ഒ​രു അ​മ്മ​യു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ​യും വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കി​യ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ, ഓ​രോ കു​ട്ടി​ക്കും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മേ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ‍ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.​ക​ളി​യും ചി​രി​യു​മാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​യം ചി​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ​തു. ആ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം അ​റി​വ് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​ന്നും, അ​ത് സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യും ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യു​മു​ള്ള ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് ആ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും തു​ല്യ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും സ്നേ​ഹ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ന​യ​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യു​ള്ള പ​ഠ​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച മ​ന്ത്രി, അ​ധ്യായ​നം സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Similar News
