    Qatar
    13 Nov 2025 2:07 PM IST
    13 Nov 2025 2:08 PM IST

    ആ​സ്പ​യ​റിൽ ക​ളി​യാ​വേ​ശം

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​മാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​രാ​തി​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ക മി​ക​വ് എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ലോ​ക​ക​പ്പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യൂ​ത്ത് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 48 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 2022 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച പി​ച്ചു​ക​ളും മ​റ്റു ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. പ്ലെ​യേ​ഴ്സി​നും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സി​നു​മാ​യി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ​ത്തി​യ ടീ​മു​ക​ളെ​യും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഒ​ഫി​ഷ്യ​ൽ​സി​നെ​യും ദോ​ഹ​യി​ലെ 12 ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രാ​ണ് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ത്തെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ക്കി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. 16 പി​ച്ചു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 364 പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ടു​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​ര​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഇ​ഷ്ട ടീ​മു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 52,657 ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഫു​ട്ബാ​ളി​ന​പ്പു​റം, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു, ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഫാ​ൻ സോ​ണി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യു​വ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു പി​ച്ചി​ൽ നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​ന്നി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​മെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഫാ​ൻ​സോ​ണു​ക​ളും ലൈ​വ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സു​ക​ളും മ്യൂ​സി​ക് ഷോ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫോ​ർ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ർ​ട്, ക്രാ​ഫ്റ്റ്, ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്സ്, ഗെ​യിം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ല​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യാ​യ​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​മെ​ത്താ​ൻ വേ​ണ്ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. ദോ​ഹ മെ​ട്രോ വ​ഴി വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്താം. പാ​ർ​ക്ക്, റൈ​ഡ് ഷ​ട്ടി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ബ​സ് ഫ്ലീ​റ്റ്, ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കി.

