ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചു; പ്രീമിയം പെട്രോളിന് വില കുറഞ്ഞു

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Posted Ondate_range 1 Aug 2026 11:48 AM IST
Updated Ondate_range 1 Aug 2026 11:48 AM IST
ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചു; പ്രീമിയം പെട്രോളിന് വില കുറഞ്ഞുtext_fields
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News Summary - Fuel prices, premium petrol prices reduced,
ദോഹ: ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഇന്ധനവില ഖത്തർ എനർജി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ നിരക്കിൽ പ്രീമിയം ഗ്രേഡ് പെട്രോളിന്റെ വിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ട്. അതേസമയം, സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. പ്രീമിയം ഗ്രേഡ് പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 2 ഖത്തർ റിയാലാണ് പുതിയ നിരക്ക്.
ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇത് 2.05 റിയാലായിരുന്നു. സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് പെട്രോൾ (2.10), ഡീസൽ (2.05) എന്നിവയുടെ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. രാജ്യാന്തര എണ്ണ വിപണി നിരക്ക് അനുസരിച്ച് 2017 മുതൽ ഖത്തർ എനർജിയാണ് എല്ലാ മാസവും ഇന്ധന വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
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