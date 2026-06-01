Madhyamam
    Qatar
    date_range 1 Jun 2026 1:04 PM IST
    date_range 1 Jun 2026 1:06 PM IST

    ഖത്തറിൽ ജൂൺ മാസത്തെ ഇ​ന്ധ​നവി​ല പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന വി​ല ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്രീ​മി​യം പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ വി​ല​യി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന‌‌​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രീ​മി​യം പെ​ട്രോ​ളി​ന് ലി​റ്റ​റി​ന് 2 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ആ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ നി​ര​ക്ക്. മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ 1.90 റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം സൂ​പ്പ​ർ പെ​ട്രോ​ളി​ന് (2.10), ഡീ​സ​ൽ (2.05) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രും. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര എ​ണ്ണ വി​പ​ണി നി​ര​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് 2017 മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യാ​ണ് എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ഇ​ന്ധ​ന വി​ല പു​തു​ക്കി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

