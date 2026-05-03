    Qatar
    Posted On
    date_range 3 May 2026 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 6:47 AM IST

    ഇ​ന്ധ​ന വി​ല പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന വി​ല ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ വി​ല​യി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന‌‌​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൂ​പ്പ​ർ, പ്രീ​മി​യം പെ​ട്രോ​ളി​ന് 0.05 റി​യാ​ലാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. സൂ​പ്പ​ർ ഗ്രേ​ഡ് പെ​ട്രോ​ളി​ന് ലി​റ്റ​റി​ന് 2.10 റി​യാ​ൽ, പ്രീ​മി​യം ഗ്രേ​ഡ് പെ​ട്രോ​ളി​ന് 1.90 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് മേ​യ് മാ​സ​ത്തെ നി​ര​ക്ക്. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഇ​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം 2.15, 1.85 റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഡീ​സ​ലി​ന്റെ വി​ല (2.05) മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രും. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര എ​ണ്ണ​വി​പ​ണി നി​ര​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് 2017 മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യാ​ണ് എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ഇ​ന്ധ​ന വി​ല പു​തു​ക്കി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS: fuel, Fuel prices, announced, qatar
    News Summary - Fuel prices announced
